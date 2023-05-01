Годовщину деоккупации отпраздновали толокой.

Прошел год после того, как село Русская Лозовая на Харьковщине, где до полномасштабного вторжения РФ жили 5 тысяч человек, было освобождено от вражеских захватчиков.

Сегодня его население в 10 раз меньше, но это не становится преградой для его восстановления, говорится в сюжете ТСН.

Годовщину освобождения от российских оккупантов жители полуразрушенного села, которое россияне использовали как плацдарм для обстрелов Харькова, отпраздновали толокой. Они убирали улицы, закапывали воронки от вражеских прилетов, выгребали мусор и сухостой вокруг оставленных и разбитых домов. С граблями и лопатами вышло все село.

Видео дня

Местным до сих пор больно вспоминать об ужасах оккупации – допросах, похищениях и арестах, постоянных обстрелах, которые враг не прекращал и тогда, когда уже взял село под свой контроль.

"Становятся, стреляют. Сначала по Харькову, потом разворачиваются и по нам и по Проходам. А потом приезжают сюда и говорят, видите, по вам ваши стреляют", - вспоминает местный житель Евгений.

Сегодня в Русской Лозовой, в которую после освобождения все же начали возвращаться люди, ждут, когда из эвакуации приедет хотя бы половина населения. Тогда собираются инициировать на местном собрании переименование села – название "Русская" оставлять не хотят.

История освобождения Русской Лозовой

Село Русская Лозовая, крупнейшее село в пригороде Харькова, расположенное на автодороге до российского Белгорода, находилось под вражеским контролем с первых недель полномасштабной войны, развязанной Россией.

Сначала российские оккупанты наносили по селу сокрушительные удары, затем, захватив его, превратили в плацдарм для обстрелов областного центра.

Освободить стратегически важный для врага населенный пункт смогли в конце апреля 2022 года. Операцию проводило спецподразделение ГУР МО "Кракен". Участие в штурме принимал и глава ГУРу Кирилл Буданов.

Руководитель штаба "Кракен" Константин Немичев рассказал, как начиналось освобождение села.

"22-го апреля мы сделали отвлекающий маневр. То есть по дороге мы запустили машины для того, чтобы Россия подумала, российские солдаты подумали, что мы будем штурмовать именно с того фланга и они туда стянули все средства. Мы же, так говоря, зашли в тыл", - вспоминает он.

Вас также могут заинтересовать новости: