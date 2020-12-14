В качестве альтернативы содержанию под стражей предусмотрен залог в размере более 2 млн грн.

Высший антикоррупционный суд арестовал руководителя госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск» (Одесская обл.), подозреваемого в получении $250 тыс. взятки.

Читайте такжеРуководителю порта "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в $250 тысячКак сообщила пресс-служба суда, соответствующее решение принято 12 декабря.

Отмечается, что суд взял под стражу и.о. директора порта «Черноморск» с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн.

Срок пресечения – 60 дней с момента задержания подозреваемого.

В случае внесения залога, на него возложат процессуальные обязанности. В частности, прибывать по требованию к следователю, прокурору и пр., не отлучаться без соответствующего разрешения из города Черноморск Одесской области, уведомлять об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с определенным кругом людей, сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Подобные ограничения (в случае освобождения фигуранта) будут действовать до 8 февраля 2021 года.

Дело руководителя порта "Черноморск"

10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили в вымогательстве $250 тыс. руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск» (Одесская обл.).

Подозрение было предъявлено руководителю госпредприятия и посреднику.

Установлено, что руководитель требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами, однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов.

Поэтому, когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, то потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в $250 тыс.

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Автор: Лариса Козовая