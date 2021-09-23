Главным требованием протестующих является освобождение экс-нардепа из-под стражи.

Сторонники экс-нардепа Семена Семенченко устроили акцию протеста под зданием Следственного изолятора Службы безопасности Украины, где содержится Семенченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в Аскольдовом переулке, где также расположено и Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, собрались несколько десятков человек, в том числе жена Семенченко Наталья Музыка и трое их сыновей.

Они держали в руках плакаты с надписями "Свободу Семену Семенченко", "СБУ=КГБ", "Руки прочь от Семена Семенченко".

Главным требованием протестующих является освобождение Семенченко из-под стражи.

По словам участников акции, они планируют пойти к Офису президента с аналогичными требованиями.

Дело Семенченко: справка УНИАН

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24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, который известен широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд постановил решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки относительно ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российских спецслужб.

26 июля Соломенский райсуд Киева вновь отправил Семенченко в СИЗО.

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Автор: Антонина Доломанжи