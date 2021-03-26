"Агента НАБУ" Шевченко арестовали до 24 мая – СМИ

Шевченко взяли под стражу в зале суда. Он успел сказать, что денег на залог у него нет.

Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая с возможностью залога в размере 5 миллионов гривень Евгения Шевченко, которого вместе с Семеном Семенченко подозревают в создании частной военной компании. Об этом пишет издание Грати. Читайте такжеДо 170 тысяч гривен: за изображение Украины без оккупированных территорий могут начать штрафовать Шевченко взяли под стражу в зале суда. Он успел сказать, что денег на залог у него нет, поэтому рассчитывает на помощь друзей. Защита намерена подавать апелляцию на решение суда. Семенченко ожидает решения суда. Новость дополняется… Что известно о деле 24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.

Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой «частной военной компании» была направлена ​​«на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности».

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы «предложения организовать поставки оружия в эти страны».

Среди организаторов такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».

В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос, и опроверг все обвинения.

Семенченко также опроверг все обвинения Службы безопасности Украины и заявил, что не будет скрываться от следствия. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Яна Ставская

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