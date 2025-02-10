НАБУ расследует вероятное злоупотребление властью министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает "Интерфакс Украина", ссылаясь на директора НАБУ Семена Кривоноса, пишет издание "Украинские новости".

По словам Кривоноса, следователи выясняют все детали дела. "Продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства", - отметил он. При этом Кривонос не подтвердил информацию об открытии уголовного производства в отношении конкретных лиц, уточнив: "Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотреблений".

По информации источников в оборонной сфере, чтобы не подрывать общественное доверие к команде главы государства, Рустем Умеров уже подал заявление об отставке на имя Президента, не дожидаясь официальных выводов расследования НАБУ. Это решение он принял под давлением фактов о нарушениях в сфере корпоративного управления, связанных с установлением личного контроля над Агентством оборонных закупок.

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Ранее ряд экспертов заявляли, что Рустем Умеров, пытаясь передать все закупочные потоки МОУ под контроль Арсена Жумадилова, действовал в обход закона: он открыто пренебрег единогласным решением Наблюдательного совета, нарушил Закон Украины о корпоративном управлении и, несмотря на наличие кворума, лично вмешался в управление АОЗ. Без правовых оснований он лично принял решение не продлевать контракт с Безруковой, что, по мнению НАБУ, является грубым превышением служебных полномочий. Таким образом, Умеров не только проигнорировал законный порядок принятия решений, но и поставил под угрозу независимость органа, который должен работать в соответствии со стандартами НАТО.

Дело рассматривается по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за злоупотребление властью или служебным положением.

Безрукова в ответ заявила, что ее увольнение может иметь катастрофические последствия для обеспечения армии, поскольку после ее отстранения работу АОЗ фактически заблокировали. В частности, не подписывались платежные документы, не заключались контракты, а ряд важных соглашений был расторгнут. Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить разрушения агентства.