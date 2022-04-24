Вчера от вражеских обстрелов погиб младенец в Одессе и две девочки в Мариуполе.

Российские военные убили 213 украинских детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Более 602 ребенка пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, по состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибли и более 389 ранены", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 122, Киевской - 114, Харьковской - 91, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 23 апреля в результате обстрела жилого квартала в Одессе погибла мать с трехмесячным ребенком. В этот же день стало известно о смерти двух девочек - юных актрис Донецкого областного драматического театра, погибших в результате обстрелов войсками РФ Мариуполя. Также вчера вблизи Новокиевки Снигиревского района Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в результате детонации мины.

По данным Офиса генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ 1500 учреждений образования повреждены, 102 из них разрушены полностью.

Как писал УНИАН, 18 апреля президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что россияне вывезли из Мариуполя до 5 тыс. детей.

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