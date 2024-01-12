В частности, это затрудняет предоставление таким людям адвокатских услуг.

Аналитик общественной организации "КрымЅОЅ" Евгений Ярошенко отмечает, что география удержания Россией политзаключенных из Крыма расширяется, что влечет за собой различные негативные последствия. Об этом он сказал во время пресс-конференции, говоря о том, куда отправляют политзаключенных.

"Мы наблюдаем, что растет география мест отбывания наказания. По нормам международного гуманитарного права, даже если лицо совершило преступление, то его должны судить на оккупированной территории, и на оккупированной территории оно должно отбывать наказание", - подчеркнул Ярошенко.

В то же время в случае с Крымом Россия игнорирует все нормы международного гуманитарного права и вывозит заключенных в такие места как Салават (Башкортостан), на Северный Кавказ, в регионы Приуралья.

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"А в последнее время мы даже фиксируем, что политзаключенные попадают в такие регионы как Челябинская область и Красноярский край", - рассказал аналитик.

Он объяснил, что на практике означает этапирование в такие места. "Для семьи – это очень дорого-навещать своих заключенных. Очень много времени занимает, чтобы добраться даже до Салавата. Это 2,5 тысячи километров от Крыма", - подчеркнул Ярошенко и добавил, что очень часто при этапировании людям не разрешают брать с собой теплую одежду.

Кроме того, для семей политзаключенных это серьезный вызов в плане оплаты услуг адвоката. "Не все адвокаты в Крыму, учитывая финансовые ограничения и учитывая занятость другими политическими делами, могут ездить куда-то на Урал или в Сибирь, чтобы посещать своих клиентов. Поэтому семьи вынуждены искать адвокатов уже на новых местах", - сказал эксперт.

Он также привел пример, что в Крыму за годы оккупации Россией 107 человек стали жертвами преследований за якобы причастность к "Хизб ут-Тахрир". Некоторым с ним, в частности подбрасывали определенную литературу во время проведения обысков Федеральной службой безопасности России.

Также председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, в частности отметила, что после полномасштабного вторжения России в Украину Крым стал "огромной тюрьмой" и для украинцев с юга страны.

"После 24 февраля, когда Россия оккупировала новые территории, - это часть Херсонской и Запорожской областей, Крым стал еще и тюрьмой для них. Гражданских людей прежде всего ... их похищали, подвергали страшным пыткам и некоторые из них не выжили после этих пыток. А потом их привозили в Крым. Первые случаи мы уже фиксировали буквально в марте 2022 года", - рассказала она.

Скрипник подчеркнула, что количество мест несвободы в Крыму растет, и Россия продолжает вывозить людей туда. Впоследствии же их везут в Россию, где их фактически уже нет возможности искать.

Кроме того, она отметила, что часть вывезенных с юга людей остаются в состоянии incommunicado, - когда Россия даже не подтверждает их. "Их просто вроде бы не существует", - подчеркнула Скрипник и добавила, что таких людей, в частности не может посетить адвокат, потому что"их нет нигде".

Украинцы в российском плену - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится по меньшей мере 4 тыс. 337 украинцев - 3 тыс. 574 военных и 763 гражданских.

Также ранее сообщалось, что в результате полномасштабной войны России против Украины без вести пропали 26 тыс. наших сограждан: речь идет о 15 тыс. военных и 11 тыс. мирных жителей.

Среди гражданских украинцев, находящихся в плену в России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

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