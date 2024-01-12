Аналитик общественной организации "КрымЅОЅ" Евгений Ярошенко отмечает, что география удержания Россией политзаключенных из Крыма расширяется, что влечет за собой различные негативные последствия. Об этом он сказал во время пресс-конференции, говоря о том, куда отправляют политзаключенных.
"Мы наблюдаем, что растет география мест отбывания наказания. По нормам международного гуманитарного права, даже если лицо совершило преступление, то его должны судить на оккупированной территории, и на оккупированной территории оно должно отбывать наказание", - подчеркнул Ярошенко.
В то же время в случае с Крымом Россия игнорирует все нормы международного гуманитарного права и вывозит заключенных в такие места как Салават (Башкортостан), на Северный Кавказ, в регионы Приуралья.
"А в последнее время мы даже фиксируем, что политзаключенные попадают в такие регионы как Челябинская область и Красноярский край", - рассказал аналитик.
Он объяснил, что на практике означает этапирование в такие места. "Для семьи – это очень дорого-навещать своих заключенных. Очень много времени занимает, чтобы добраться даже до Салавата. Это 2,5 тысячи километров от Крыма", - подчеркнул Ярошенко и добавил, что очень часто при этапировании людям не разрешают брать с собой теплую одежду.
Кроме того, для семей политзаключенных это серьезный вызов в плане оплаты услуг адвоката. "Не все адвокаты в Крыму, учитывая финансовые ограничения и учитывая занятость другими политическими делами, могут ездить куда-то на Урал или в Сибирь, чтобы посещать своих клиентов. Поэтому семьи вынуждены искать адвокатов уже на новых местах", - сказал эксперт.
Он также привел пример, что в Крыму за годы оккупации Россией 107 человек стали жертвами преследований за якобы причастность к "Хизб ут-Тахрир". Некоторым с ним, в частности подбрасывали определенную литературу во время проведения обысков Федеральной службой безопасности России.
Также председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, в частности отметила, что после полномасштабного вторжения России в Украину Крым стал "огромной тюрьмой" и для украинцев с юга страны.
"После 24 февраля, когда Россия оккупировала новые территории, - это часть Херсонской и Запорожской областей, Крым стал еще и тюрьмой для них. Гражданских людей прежде всего ... их похищали, подвергали страшным пыткам и некоторые из них не выжили после этих пыток. А потом их привозили в Крым. Первые случаи мы уже фиксировали буквально в марте 2022 года", - рассказала она.
Скрипник подчеркнула, что количество мест несвободы в Крыму растет, и Россия продолжает вывозить людей туда. Впоследствии же их везут в Россию, где их фактически уже нет возможности искать.
Кроме того, она отметила, что часть вывезенных с юга людей остаются в состоянии incommunicado, - когда Россия даже не подтверждает их. "Их просто вроде бы не существует", - подчеркнула Скрипник и добавила, что таких людей, в частности не может посетить адвокат, потому что"их нет нигде".
Украинцы в российском плену - что известно
Как сообщал УНИАН, в ноябре комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится по меньшей мере 4 тыс. 337 украинцев - 3 тыс. 574 военных и 763 гражданских.
Также ранее сообщалось, что в результате полномасштабной войны России против Украины без вести пропали 26 тыс. наших сограждан: речь идет о 15 тыс. военных и 11 тыс. мирных жителей.
Среди гражданских украинцев, находящихся в плену в России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.