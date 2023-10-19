Партизаны отмечают, что россияне паникуют из-за возвращения полуострова под контроль Киева.

Оккупанты готовятся вывозить из временно оккупированного Крыма в Российскую Федерацию политзаключенных. Захватчики отправят спецвагоны в составе пассажирского поезда "Севастополь – Москва".

"Рашисты паникуют, что не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку, из-за крупного восстания на территории самого полуострова при участии патриотически настроенных украинцев и противников путинского режима", - говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что переправка политзаключенных пройдет в ближайшие дни.

Видео дня

"От наших агентов поступила информация, что оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных с Крыма на территорию РФ. Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда "Севастополь – Москва". Сама процедура осуществляется на ж/д вокзале "Симферополь пассажирский", перед пешеходным мостом. Состав встречного караула не менее 20 солдат и двух офицеров. Информация уже передана в нужные руки", - указали партизаны.

Ситуация в Крыму - последние новости

Россияне за время оккупации украинского полуострова бросали в тюрьмы всех, кто был не согласен. Люди годами без суда и следствия сидели в СИЗО, не имея доступа к медпомощи и часто подвергаясь жестоким пыткам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 5 июня 2023 года, что российские захватчики переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно оккупированном селе Чонгар Херсонской области.

При этом не стоит забывать, что россияне перед каждым своим побегом вывозили не только краденные ценности, но и всех заключенных.

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