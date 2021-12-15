Сейчас дела административные, но все может измениться.

Романа Цимбалюка, украинского журналиста и корреспондента УНИАН в Москве российские правоохранители обвиняют в экстремизме.

Об этом сообщили в Facebook сам Роман Цимбалюк и его адвокат Николай Полозов.

"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ", — отметил Полозов, подчеркнув, что дело может стать уголовным.

Адвокат убежден, что происходит согласованная атака на журналиста. Об этом, в частности, свидетельствует распространение в медиа обвинений в шпионской деятельности.

"Со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности", — добавил Полозов.

Журналист и его адвокат объявили о намерениях обращаться в независимые международные судебные инстанции.

Сам Цимбалюк, комментируя эти события, отметил:

"Поворот в моей репортёрской работе любопытный, итог - закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвём. Деньги полученные по решению ЕСПЧ будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью".

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Автор: Анастасия Печенюк