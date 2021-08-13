Паломники, которые намерены въехать в Украину, должны иметь страховку и еще ряд документов.

В Украине обновили правила въезда в страну для паломников. Министерство иностранных дел дало точный список необходимых документов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Паломники, которые намерены въехать в Украину, должны иметь страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19 в течение всего периода пребывания в стране.

Читайте такжеПод Уманью жестоко избили хасида: нападавшему удалось скрытьсяКроме того, паломники должны иметь один из документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный экспресс-тест на антиген коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

подтверждение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами из списка ВОЗ;

COVID-сертификат из государства, с которым Украина подписала соглашение о взаимном признании таких документов.

В случае, если необходимых документов нет, то на границе могут отказать во въезде в страну.

Также паломники обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и проходить температурный скрининг.

Как ранее сообщал УНИАН, посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.

Автор: Анастасия Горбачева