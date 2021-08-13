В Украине обновили правила въезда в страну для паломников. Министерство иностранных дел дало точный список необходимых документов.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Паломники, которые намерены въехать в Украину, должны иметь страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19 в течение всего периода пребывания в стране.
Читайте такжеПод Уманью жестоко избили хасида: нападавшему удалось скрытьсяКроме того, паломники должны иметь один из документов:
- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;
- отрицательный экспресс-тест на антиген коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;
- подтверждение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами из списка ВОЗ;
- COVID-сертификат из государства, с которым Украина подписала соглашение о взаимном признании таких документов.
В случае, если необходимых документов нет, то на границе могут отказать во въезде в страну.
Также паломники обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и проходить температурный скрининг.
Как ранее сообщал УНИАН, посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.