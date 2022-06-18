Эвакуация местных жителей не проводится, всю эту информацию враг распространяет намеренно, чтобы сеять панику среди украинцев.

Председатель Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко опроверг информацию о повторном наступлении российских войск и связанной с этим эвакуации людей в приграничном районе Черниговщины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном на странице в сети Фейсбук.

По словам Ващенко, жители района даже называют конкретные даты, когда начнется наступление и пойдут танки.

"Все это информационно-психологическая операция врага, и она направлена на то, чтобы поднять панику и уныние в нашем обществе. Никакой эвакуации нет, разговоров об эвакуации у нас нет, мы работаем, все в порядке. Вооруженные силы на месте, военная администрация, органы местного самоуправления, все на своих рабочих местах. Все в порядке, поэтому хочу всех успокоить и заверить, что ситуация в районе полностью контролируется украинскими Вооруженными силами, а мы должны сохранять спокойствие", - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, приграничные территории Черниговской области периодически обстреливаются российскими войсками. Недавно три вражеских "прилета" зафиксировали в Прилуках.

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