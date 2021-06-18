Более 30% учеников не сдали экзамен 2021 года по математике.

Основная сессия ВНО 2021 года уже завершилась. Теперь участникам осталось ждать результатов экзаменов. 17 июня были определены пороговые баллы для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике – 10, по физике – 12.

Пороговые баллы с украинского языка, украинского языка и литературы, истории Украины, биологии экспертная комиссия определит 24 июня.

Когда будут объявлены результаты ВНО

Результаты ВНО с физики и иностранных языков размещены на информационных страницах участников 18 июня.19 июня будут размещены результаты экзаменов по математике, 25 июня - по украинскому языку и литературе, истории и биологии. Результаты ВНО по географии появятся на страницах участников до 26 июня.

Сколько участников не сдали ВНО

В Центре оценивания качества образования назвали количество участников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов для сдачи ВНО:

ВНО по английскому языку не составили 10,68% выпускников;

по испанскому языку – 15,79%;

по немецкому языку – 11,49%;

по французскому языку – 8,94%;

по математике – 31,11%;

по физике – 8,33%.

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Автор: Екатерина Пулатова