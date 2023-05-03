Также утвержден был ряд знаков отличия, в частности медаль "Защитнику Украины" и нагрудный знак "Крест особых заслуг".

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что отныне все виды войск будут иметь свои отдельные наградные медали. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во время отпора российской агрессии тысячи наших защитников и защитниц показали исключительное мужество, героизм и доблесть", - отметил министр.

Он добавил, что так же огромную помощь Силы обороны получили от людей разных профессий, от волонтеров, от бизнеса.

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"Чтобы достойно отметить каждого, мы усовершенствовали систему ведомственных наград. Это не только о поощрении. Это об уважении и формировании традиций украинского войска. Поэтому отныне все виды войск будут иметь свои отдельные наградные медали", - сообщил Резников.

Чиновник рассказал, что речь идет о "Кресте Сухопутных войск", "Крест воздушных сил", "Крест Военно-морских сил", "Крест Сил специальных операций", "Крест Сил территориальной обороны", "Крест Сил логистики", "Крест Сил поддержки", "Крест медицинских сил", "Крест Десантно-штурмовых войск", "Крест войск связи и кибербезопасности", "Крест ракетных войск и артиллерии", "Крест Государственной специальной службы транспорта", медаль "Воин-Миротворец" и медаль " Ветеран службы".

Кроме того, утвержден был ряд отличий. В частности это медали за 10, 15 и 20 лет добросовестной службы; медали "За содействие обороне", "Защитнику Украины", "Звезда военного братства", "За укрепление обороноспособности", "Золотой Трезубец".

Также речь идет о медалях "За ранение", "Крест почета"," Крест доблести", "Военный крест", "Рыцарский крест", "Железный крест", а также о нагрудных знаках "За образцовую службу" и "Крест особых заслуг".

"Перед тем, как утвердить знаки отличия, мы пообщались с экспертами, ведущими геральдистами и взяли за основу их рекомендации. Далее - утверждение приказом Министерства обороны", - рассказал Резников.

Он отметил, что этот приказ прошел также и процедуру юстировки Министерством юстиции, и все знаки отличия были официально зарегистрированы в соответствии с действующими требованиями, и заносятся в личное дело.

"В совокупности знаки отличия создают достаточно универсальную систему, которая в то же время позволяет подчеркнуть исключительные достижения", - написал глава министерства.

Награждение героев в Украине - детали

За время обороны от российской агрессии уже 2 тысячи 193 воина-пограничника отмечены государственными наградами, из них 11 - званием Герой Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил старшего солдата 92-й ОМБ Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой крест" и вручил ему наградное оружие.