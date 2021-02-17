Исследование показало, что больше всего влияет на отношение школьников к Революции достоинства семья - 40% опрошенных школьников сказали, что для них авторитетным источником являются родители, дедушки, бабушки.

В Украине 15% школьников вообще не знают о Революцию достоинства, а твердые знания об этих событиях имеют всего 8%.

Такие данные общенационального исследования об осведомленности и отношении школьников к Революции достоинства представили сегодня в Киеве руководитель Украинского центра изучения общественного мнения "Социоинформ" Наталья Зайцева-Чипак и генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

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В рамках исследования были опрошены 1200 школьников 6-11 классов из всех областей Украины. Погрешность не превышает 2,8%.

Как отметил Пошивайло, исследование - это своеобразный срез и анализ действенности культуры и политики памяти в государстве, в частности, сохранение событий Революции достоинства. Результаты помогают строить работу в образовательной, выставочной программах должным образом.

Так, согласно данным исследования, о Революцию достоинства «слышали» 84,8% из числа опрошенных украинских школьников. В частности, оценивая свой уровень знаний об этом 8% считают, что хорошо осведомлены; 36,4% - кое-что знают о событиях того времени, но не много; 40,4% сказали, что слышали об этих событиях, но почти ничего не могут о них рассказать; 15,2% - сказали, что не понимают, о чем идет речь.

По словам Зайцевой-Чипак, лучше информированы о Революцию достоинства жители западного региона и центрального, в меньшей степени - востока и юга страны.

Что касается отношения детей к событиям на Майдане в феврале 2014 года исследование показало, что безусловно поддерживают их 31% школьников, категорически не поддерживают - 6%, а 32,1% имеют нейтральное отношение, говорят, что над этим не задумывались.

«Такая неопределенная позиция объясняется отчасти недостатком компетенции или заинтересованностью этой тематикой. Но достаточно много детей объясняли это тем, что во время Революции достоинства погибло много людей. Это поколение, для которого одной из основных ценностей является жизнь человека. И для них неприемлемы агрессия и тем более смерть», - пояснила социолог.

Кроме того, еще 8% респондентов ответили, что им безразличны эти события и 8% - затруднились с ответом.

Исследование показало, что больше всего влияет на отношение школьников к Революции достоинства: семья - 40% опрошенных школьников сказали, что для них авторитетным источником являются родители, дедушки, бабушки; 32% - учителя истории; 17% - ориентируются на телепрограммы; 15% - на публикации в соцсетях, 8% - на мнение друзей; 8% - на художественную литературу; 2% - на своих кумиров; 10% затруднились ответить, а 10% сказали, что для них никто и никакой источник информации не является авторитетным.

77,7% опрошенных школьников считают, что стоит отмечать, хранить память о Революцию достоинства, 7,2% - сказали, что не стоит.

На вопрос, кто должен отвечать за сохранение памяти, 52,3% назвали президента и правительство страны, 36% - граждан; 34,1% заявили, что память об этих событиях должны сохранять музеи, мемориальные комплексы, 28% - школа и учителя.

Согласно результатам опроса, четверть школьников (23,9%) принимали участие в праздновании событий Революции достоинства, 60,9% - нет, а 15,2% - ответили, что не понимают, о чем идет речь.

Большинство школьников - 45,6% сказали, что хотели бы отмечать Революцию достоинства тематическими уроками, вечерами памяти в учебных заведениях. Активно молодежь говорит также о том, что отмечать событие можно, в частности: установлением памятников Героям Небесной сотни - об этом заявили 36,8% опрошенных; открытием музея Революции достоинства - 27,8%; введением выходного дня в День Достоинства и Свободы - 26,7%; открытием музеев по разным городам страны - 25,5%; называя улицы и площади в честь Героев Небесной сотни - 20,4%; установлением тематических информцентров - 20,3%; проведением массовых мероприятий - 19,9%; созданием фильмов, художественных проектов - 17,8%.

После презентации исследования был представлен видеоролик о Революции достоинства, ориентированный на школьников. Видео снято режиссером WhiteMovie Production Неллей Дубовской, продюсером WhiteMovie Production Максимом Заикой в сотрудничестве с Музеем Революции Достоинства.

Присутствовавший на мероприятии председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил о размещении на интернет-странице Музея плана-анонса различных мероприятий к годовщине чествования Революции достоинства. Он призвал учителей и родителей обратить внимание на эти события.

«Если мы работаем с молодежью, мы работаем с будущим. Потому что эти люди в будущем будут принимать решения. Поэтому их осведомленность, работа с ними очень важны», - подчеркнул Дробович.

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Автор: Инна Андалицкая