Перспектива вернуть оккупированные территории и дискредитировать авторитарный режим Путина будет зависеть от построения успешной и стабильной Украины.

Восстановление Украины после войны обойдется по текущим оценкам примерно в 400 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом рассказал профессор Марк Галеотти, автор книги "Закаленные в войне: военная история России от ее истоков до наших дней", сообщает The Times.

Не исключается, что в реконструкции Украины будут задействованы замороженные российские активы.

"Москва будет перформативно плеваться и кричать, но, по сути, она примет это как способ выплаты репараций, из денег, которые она все равно не получит обратно", - рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

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Уточняется, что любая перспектива вернуть оккупированные территории и дискредитировать авторитарный режим российского диктатора Владимира Путина будет зависеть от построения успешной и стабильной Украины в долгосрочной перспективе.

"Будет постоянный страх перед новым вторжением, но Киев примет то, что Тайвань называет "стратегией ежа": сделает себя настолько колючим, что Москва хорошенько подумает, прежде чем возобновить военные действия", - сказано в материале.

Отмечается, что недавний пост президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин, "возможно, не хочет останавливать войну", дает Украине надежду на то, что он может изменить условия потенциального соглашения по прекращению огня.

Уточняется, что "мирный план" Трампа предусматривает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Украине будет запрещено вступать в НАТО, и она подпишет с Вашингтоном соглашение о минералах и инфраструктуре. Тем временем Америка официально признает суверенитет РФ над аннексированным Крымом и неофициально ее контроль над другими оккупированными территориями. США также снимут санкции с Москвы.

"Украине будет чрезвычайно трудно принять условия, столь щедрые для захватчика. Возможно, полмиллиона убитых и раненых среди военных и гражданского населения; около 20 000 насильственно похищенных детей; десять миллионов беженцев, из которых семь миллионов покинули страну; 135 миллиардов фунтов стерлингов ущерба инфраструктуре. Эти цифры представляют собой ужасные потери, которые нельзя игнорировать", - сказано в материале.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина "ничего не получает от сделки Трампа", однако это не совсем так. Отмечено, что сделка не включает ограничения на способность Украины защищать себя. Она предусматривает запрет на членство в НАТО, а потенциальное членство в ЕС предлагает стране перспективу не только большего процветания, но и безопасности.

Более того, Россия, согласно условиям потенциальной сделки, уйдет с территорий на юге, чтобы предоставить Украине свободный доступ к реке Днепр. То есть, этот план предполагает перспективу возвращения оккупированных территорий под контроль Киева в будущем.

"У Украины и Европы все еще может быть возможность предложить некоторые незначительные изменения, но очевидно, что если эта сделка или что-то подобное будет продвинуто, Путин станет главным бенефициаром. Он заявит об этом как о победе не только над Киевом, но и над Западом. Тем не менее, это все равно следует рассматривать как испорченный триумф. Путин хотел, чтобы вся Украина была в его сфере влияния. Вместо этого он получает пятую часть ее территории, опустошенную войной и требующую дорогостоящей реконструкции", - написано в материале.

Если в условия потенциальной сделки не включены гарантии безопасности для Украины, это не исключает их предоставления по отдельности. В таком случае "коалиция желающих" должна срочно предоставить больше, чем просто символическую помощь. То есть, необходимо будет восстановить гражданскую инфраструктуру Украины - более 13% жилого фонда, а первоочередным приоритетом будет оборона страны.

"Это означает перевооружение измученных солдат и пополнение ее истощенных арсеналов, а также укрепление новых границ минными полями и оборонительными линиями. Помимо этого, это означает инвестиции в собственную оборонную промышленность. Такие оружейные компании, как немецкая Rheinmetall и британская BAE Systems, уже работают на территории Украины, и есть возможности для масштабного расширения сотрудничества", - написано в материале.

Мирное соглашение Трампа

Как писал УНИАН, ранее в Британии предостерегли Трампа от уступок России. По словам лидера британской оппозиции Кеми Баденок, возможная сделка "земля в обмен на мир" является вознаграждением за агрессию.

В то же время CNN пишет, что мирное соглашение Трампа играет на руку России. В издании предупредили, что Кремле считают, что еще имеют перспективы на поле боя.

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