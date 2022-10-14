По его словам, такая оценка от Минэнерго не соответствует действительности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление главы Минэнерго Германа Галущенка о том, что российские ракетные удары 10 октября повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорилось в его интервью Радио НВ.

Данилов подчеркнул, что такая оценка не соответствует действительности и является некорректной.

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"Я хотел бы заметить, что расчеты, которые давал министр Герман Галущенко о 30%, являются абсолютно некорректными. Это не соответствует действительности", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, все, что можно было упорядочить, уже исправили.

"И не нужно пугать население, что у нас 30% энергетической мощности отсутствует. Это не соответствует действительности. Нужно очень корректно все это отслеживать", - пояснил Данилов.

В то же время он добавил, что Россия действительно пыталась уничтожить 30% энергетической инфраструктуры Украины.

"Сегодня восстановили почти везде, на всех территориях восстановлено энергоснабжение. Мы заранее готовились ко всем этим процессам. Понимаем, что происходит в этой области, не надо пугать людей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов заявил, что Россия планирует продолжить уничтожение критической инфраструктуры Украины, в том числе — газопроводов.

Массированный ракетный обстрел РФ

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек и еще 108 ранены. Повреждения получили 205 объектов, среди которых 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры. В частности, российские оккупанты нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

Глава Минэнергетики нашей страны Герман Галущенко заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено в результате российских ракетных ударов.

12 октября, в компании "Укрэнерго" сообщили, что стабилизировали энергопитание Киева и центральных областей Украины.

Сообщалось, что враг выпустил по Украине 84 ракеты (в частности, Х-101, х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 беспилотника. Украинский Forbes оценил выпущенные в этот день ракеты в 400-700 миллионов долларов.

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