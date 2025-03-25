Пока закона о пистолетах нет, украинцы могут легально владеть охотничьим оружием.

Несмотря на то, что Верховная Рада до сих пор не приняла закон об оружии для самозащиты, украинцы все равно испытывают потребность в нем. Поэтому пока пистолеты и револьверы остаются вне закона, некоторые граждане пытаются обзавестись хотя бы охотничьим оружием. Юрист Михаил Лобунько в комментарии "РБК-Украина" рассказал, как рядовой украинец может получить разрешение на оружие и что для этого нужно.

Он отметил, что для подавляющего большинства граждан не будет больших трудностей, но придется пройти несколько этапов бюрократии. И в первую очередь надо получить в ближайшей поликлинике медицинскую справку 127/о, которая подтвердит, что вы не имеете психических и других медицинских проблем, недопустимых для владельца оружия.

Далее надо будет пройти курсы обращения с оружием, которые проводят специализированные центры. Там вас научат не только стрелять, но и правильно ухаживать за оружием, в частности безопасно его хранить. После обучения гражданин получает специальный сертификат.

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После этого можно обращаться в сервисный центр МВД или через сайт МВД. Там надо будет предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

медицинская справка;

сертификат о прохождении курсов;

справка о несудимости (ее можно быстро получить через приложение "Дія").

"После этого ждете до 30 дней - правоохранители проверяют, имеете ли вы право на разрешение. Если все хорошо, вы получаете разрешение", - рассказал Лобунько.

Стоит иметь в виду, что разрешение ограничено во времени - всего три года. Далее его надо продлить, но уже на пять лет.

Только имея на руках разрешение от МВД, можно прийти в соответствующий магазин и приобрести оружие. Его надо будет соответствующим образом зарегистрировать.

По словам юриста, в большинстве случаев с получением разрешения не будет никаких проблем, кроме потери времени на всю эту беготню. Отказать в разрешении на оружие могут в следующих случаях:

наличие непогашенной судимости;

серьезные проблемы со здоровьем (психические расстройства или наркозависимость;

подача недействительных или поддельных документов;

недостаточный возраст (гладкоствольное ружье можно получить с 21 года, а нарезное - с 25).

Разрешение на оружие в Украине

Как писал УНИАН, ровно за день до полномасштабного российского вторжения Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Фактически речь шла о введении Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Позже в МВД рассказывали, что нужно тщательно подготовить законодательство, чтобы легализация оружия не принесла вреда и проблем обществу. При этом озвучивались требования, которые и так уже применяются для владельцев охотничьего оружия. В конце концов закон так и не был принят до сих пор.

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