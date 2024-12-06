Необходим баланс в этом между наказанием, правом на защиту, на самооборону, говорит Стефанишина.

В Украине должен быть закон об оружии для самозащиты, но при его принятии необходимо выдержать баланс между правом на самооборону и наказанием за ее превышение. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Конечно, я имею оружие, потому что считаю, что имею право на самозащиту", - призналась она.

Однако говоря о праве на вооруженную самозащиту для рядовых граждан, она подчеркнула необходимость выдержать правовой баланс между наказанием и правом на самооборону.

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"Если будут законодательные изменения предложены на рассмотрение Министерства юстиции, то оценка будет базироваться на соответствии Конституции, законодательству Украины, а также принципам правовой политики, которая предусматривает баланс прав и обязанностей всех сторон, которых это касается", - подчеркнула она.

Оружие для самозащиты в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2022 года, накануне российского вторжения, парламент Украины принял в первом чтении проект Закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Законопроектом предусматривается внедрение Удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

По данным социологов, в условиях войны более чем вдвое возросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. Но этот вопрос вызывает много дискуссий и Рада окончательно так и не проголосовала за принятие этого закона в целом.

Тогда в МВД Украины отмечали, что нужно тщательно подготовить законодательство, которое позволит легализовать оборот оружия таким образом, чтобы оно не принесло вреда и проблем обществу. В то время советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что для того, чтобы решение о легализации оружия было безопасным, нужно применить модели, которые уже апробированы в других странах и воспользоваться мировым опытом. Он отметил, что ограничения по оружию должны применяться для тех, кто имеет психические заболевания. Здесь должна быть не просто справка, которую можно купить за 100-200 гривен, а это должно действительно быть обследование человека, где учтены определенные критерии по которым они делаются.

Кроме того человек не должен быть ранее судимым. И другие вещи, которые могут влиять на то, как человек может применить оружие не для защиты, а совсем по другим причинам.

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