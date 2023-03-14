В миграционной службе отметили, что такие документы будут признаваться недействительными по личному обращению лица.

Загранпаспорта украинцев, в которых транслитерация отличается от ID-карты, со временем придется заменить. Такие документы будут действительны до истечения срока действия или до обращения за обменом.

"На сегодня паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или меняться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта", - говорится в сообщении Государственной миграционной службы Украины.

При этом транслитерация может быть изменена и выполнена в соответствии с написанием ранее выданных паспортных документов или документов, выданных компетентными органами иностранного государства, по просьбе гражданина во время подачи заявки для оформления документов. Человек своей подписью подтверждает правильность написания всех персональных данных при каждом оформлении паспортов.

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Проверить, действительны ли документы, можно на сайте ГМС по ссылке.

Проблемы с транслитерацией в Украине - что известно

В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что в феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. В резельтате в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

Таким образом, часть загранпаспортов были признаны недействительными.

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