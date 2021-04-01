Рада адвокатов Украины решила обратиться к Верховной Раде Украины относительно недопустимости принятия изменений в законодательство о бесплатной правовой помощи, которые разработаны Министерством юстиции (законопроект 5107).

Соответствующее решение было принято на заседании Рады адвокатов Украины.

Председатель комитета НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи Александр Дроздов отметил, что эти предложения Минюста предусматривают введение оценки работы адвокатов из системы БПД («peer review») другими адвокатами и юристами центров БПД.

В рамках такого оценивания, через проверяющих, Минюст фактически получит доступ к материалам, составляющим адвокатскую тайну. То есть будут нарушены права как адвокатов, так и их клиентов. При этом по результатам проверок и изучения материалов с адвокатской тайной, Минюст сможет принимать решение об отстранении адвоката от дела.

Фактически это будет означать, что от действующей модели, когда обвинение является прерогативой государства, а защита – является независимой от него, Украина может вернуться к модели советской, когда и защиту и обвинение контролировало государство. При этом в первую очередь пострадают наименее защищенные слои населения, которые чаще всего являются клиентами адвокатов из системы БПД.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Рады адвокатов Украины Лидия Изовитова напомнила, что ранее Минюст уже инициировал внесение аналогичных изменений в законодательство, но из-за острого неприятия их профессиональным сообществом – вынужден был их отозвать.

Чтобы не допустить нарушения, как адвокатской тайны, так и прав наиболее уязвимых слоев населения, РАУ направила обращение к парламенту относительно неприемлемости принятия законопроекта 5107 и аналогичных ему.

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Автор: Иван Бойко