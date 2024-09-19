Столица вводит дополнительную материальную помощь для киевлян-военнослужащих, которые получили ранения. Кроме надлежащих государственных выплат раненые киевляне-защитники получат еще и единовременную выплату в 45 000 гривен из бюджета Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения, защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 грн", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что это важное решение, и выразил убеждение, что его поддержат все депутаты.

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Как сообщалось, ранее Киев ввел дополнительную выплату для жителей города Киева, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Кроме надлежащих государственных выплат мобилизованные киевляне получают от города дополнительную единовременную помощь в размере 30 000 гривен.