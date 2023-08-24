На данный момент госпитализированы трое граждан.

В Днепре вследствие российского ракетного удара пострадали десять граждан. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло до 10", - отметил Лысак.

По его информации, сейчас в больнице находятся три человека.

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"Это 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Они в состоянии средней тяжести", - сообщил глава ОВА.

Также он опубликовал фото последствий ракетного удара.

"На фото - единственное, на что способен "русский мир". Уничтожать все, к чему прикасается. Такой вид имеет транспортный объект, по которому террористы попали ночью", - отметил Лысак.

Ночная атака на Днепр: что известно

Сегодня, 24 августа, утром, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре среди ночи раздались мощные взрывы. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из воздушного командования "Восток". Но было и попадание. Разрушениям подвергся транспортный объект.

Сначала было известно о семи пострадавших. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также есть повреждения десятка объектов. Среди них - банк, АЗС, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Также повреждены 15 киосков, два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

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