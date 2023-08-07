В ночь на 7 августа взрыв прогремел в Синельниковском районе

Армия РФ в ночь на 7 августа нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, возник пожар.

За данными главы ОВА Сергея Лысака, взрыв прогремел в Синельниковском районе.

"Возник пожар, который спасатели уже потушили. Другие последствия атаки выясняются", - указал он.

Также Лысак уточнил, что никто из украинцев не пострадал и показал фото остатков оружия, которое оккупанты использовали для атаки.

Он добавил, что под утро враг ударил снарядами по Мировской общине (Никопольский район). Данных о последствиях пока нет.

Силы обороны ВСУ нанесли новые удары по позициям РФ

Напомним, утром 7 июля Генштаб ВСУ порадовал данными о новых ударах украинской армии по позициям российских захватчиков. Так, за прошедшие сутки наша авиация реализовала 10 ударов по местам сосредоточения армии РФ. Еще 4 удара - скоординировали на месторасположение российских ЗРК.

Также благодаря работе нашей артиллерии и ракетных войск россияне потеряли 2 пункта управления, 2 района сосредоточения состава "живой силы", 2 артсредства и одну станцию РЭБ.

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