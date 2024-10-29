Суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф.

В случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения ущерба суд сможет назначать меньший срок заключения коррупционерам, чем требует Кодекс.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк по поводу принятия закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией" (регистрационный номер 12039). За него проголосовали 263 народных депутата.

При этом подчеркнул, что этот законопроект поддержали и САП и НАБУ, а также он соответствует нашим международным обязательствам.

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"Вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет", - написал Железняк.

По его словам, при этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф:

за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. необлагаемый минимум доходов граждан (НМДГ) или минимум доходов граждан, то есть от 340 тысяч до до 2 млн. 40 тысяч гривень;

за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ;

за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. НМДГ.

Железняк отмечает, что также суд сможет конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован. При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.

Нардеп сообщил, что в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Железняк сообщил, что закон надо подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan. Речь идет о 4 млрд евро.

Коррупция в Украине - мнение Подоляка

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что коррупция может полностью обнулить украинскую государственность.

По его мнению, с коррупцией можно бороться двумя основными путями: максимально жестокое наказание, с точки зрения юридической составляющей, а с другой стороны - максимально нетолерантное отношение со стороны каждого украинца не только на словах.

Он утверждает, что очень хорошо, что ведутся расследования по случаям коррупции и об этом говорят в публичном пространстве.

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