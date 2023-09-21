Председатель фракции "СН" отметил, что по состоянию на сегодня Верховная Рада Украины приняла уже 99,9% того, что требует Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что по состоянию на сегодня Верховная Рада Украины приняла уже 99,9% того, что требует Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что сегодня депутаты завершили рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрели в первом чтении законопроект в отношении политически значимых лиц.

"Это специфический документ и в отношении него есть много дискуссий, но я уверен, что мы обработаем его и через несколько недель примем во втором чтении", - написал Арахамия.

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И на этом все, отмечает депутат, - парламент "свою домашнюю работу выполнил". "Мы передаем эстафету Кабинету министров и будем помогать правительству во всем, где нужна будет наша поддержка", - отметил глава фракции.

Законы для евроинтеграции

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 21 сентября, ВР приняла евроинтеграционный закон, который, в частности вводит открытие специализированных книжных магазинов для национальных меньшинств и бесплатное обеспечение учебниками школьников и педагогов, принадлежащих к нацменьшинствам.

Среди прочего, устанавливается, что правительство будет определять методологию особенности использования языков нацменьшинств в их коммуникации с местными органами власти.

А в населенных пунктах, в которых традиционно проживают нацменьшинства, или в которых таковые они составляют значительную часть населения, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих аудиальных и аудиовизуальных медиа местной категории, выполненной на государственном языке и дублированной на языках соответствующих нацменьшинств.

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