Работодателей будут штрафовать за нарушение требований реклам вакансий / УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройство. Следовательно, нарушителей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы - на 65 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство экономики.

"Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения", - пояснили в министерстве.

Согласно порядку уплаты штрафе, средства взимаются по такому алгоритму:

  • государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и направляет его рекламодателю;
  • санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа от Гоструда.
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