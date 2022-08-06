Нарушителей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Кабинет министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройство. Следовательно, нарушителей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы - на 65 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство экономики.

"Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения", - пояснили в министерстве.

Согласно порядку уплаты штрафе, средства взимаются по такому алгоритму:

государственная служба Украины по вопросам труда готовит распорядительный документ о наложении штрафа на основании акта проверки и направляет его рекламодателю;

санкция уплачивается рекламодателем в государственный бюджет по месту его регистрации в течение 15 дней со дня получения документа от Гоструда.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственном центре занятости рассказали, какие специалисты сейчас быстрее всего находят работу, а каким приходится искать дольше.

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