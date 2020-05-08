МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан - Кулеба

По словам Дмитрия Кулебы, проблема трудовой миграции в период пандемии коронавируса приобрела статус логистической.

МИД Украины никогда не занимался вопросами выезда сезонных рабочих за границу и не принимало решений о запрете выезда трудовых мигрантов.

Об этом в интервью LB.ua заявил глава украинского внешнеполитического ведомства - Дмитрий Кулеба.

"Трудовая миграция никогда не была чьей-то отдельной зоной ответственности, это был спонтанный, хаотичный процесс. Человек взял, нашел себе за границей работу, выехал, а затем вернулся. Теперь же, учитывая новые реалии, нужна система. И поэтому, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайко эту систему отстроить", - обозначил министр.

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По словам Кулебы, проблема трудовой миграции в период пандемии коронавируса приобрела статус логистической. Он пояснил, какую функцию в этом процессе будет выполнять украинский МИД.

"Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера", - отметил Кулеба.

Министр полагает, что "как только карантинные ограничения будут сняты, эта проблема, которая так неожиданно ворвалась в сферу политики, точно так же из неё естественно и исчезнет".

Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.