Дефицит кадров возник из-за полномасштабной российско-украинской войны.

В правительстве утвердили экспериментальный проект для обучения и трудоустройства женщин в тех сферах, которые традиционно считаются "мужскими". Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке отмечается, что российско-украинская война привела к дефициту кадров. Решить эту проблему работодатели хотят за счет более активного привлечения женщин на нетипичные для них должности.

Также Алексей Гончаренко представил перечень профессий для обучения и трудоустройства женщин.

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Среди них: станочник деревообрабатывающих станков, станочник широкого профиля, водитель автотранспортных средств, водитель погрузчика, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, оператор котельной, помощник машиниста тепловоза, слесарь-ремонтник, столяр и токарь.

Всего в списке представлено более 30 наименований. Рядом с ними можно видеть коды профессий.

Трудоустройство женщин в Украине

Напомним, в сентябре стало известно о старте в Украине пилотного проекта по подготовке водительниц грузовых авто. Цель проекта - не только удовлетворить потребности рынка в водителях-дальнобойщиках, но и поспособствовать утверждению гендерного равенства.

А еще раньше, в июне, первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что государство будет уделять особое внимание программам переквалификации своих граждан, которые остаются в тылу. В первую очередь, речь идет о женщинах.

Последние по ее словам смогут работать, в частности, телохранителями и водителями автобусов.

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