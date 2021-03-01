25-летний мужчина, управлявший Lexus, был остановлен за нарушение ПДД.

В Одессе задержан пьяный водитель, пытавшийся подкупить патрульных за 1 тыс. долл.

Читайте такжеВ Киеве прошла акция в поддержку Стерненко: как все происходило (фоторепортаж, видео)Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, вчера около 23:00 на улице Космонавтов инспекторы обнаружили автомобиль Lexus, водитель которого нарушил ПДД.

Полицейские остановили иномарку, после чего у 25-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

«Поэтому патрульные сообщили ему, что будут составлять на него административный материал, а водительское удостоверение будет изъято. После этого мужчина достал из кармана деньги, насчитал 1 тыс. долларов и начал настойчиво предлагать их патрульным за избежание административной ответственности», - рассказали в управлении.

Инспекторы неоднократно предупреждали о последствиях его действий и уголовной ответственности, однако, несмотря на это мужчина, продолжал настаивать на своем.

В результате патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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Автор: Лариса Козовая