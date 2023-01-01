Журналисты ТСН на Софийской площади в Киеве встретились с человеком-символом этого года - "Пташкой" с "Азовстали". Это девушка, которая своим пением покорила сердца украинцев.
Как напоминается в сюжете ТСН, парамедик Екатерина Полищук (настоящее имя "Пташки", — УНИАН.) пела в аду Мариуполя и там вдохновляла военных держаться, а всех нас верить, что они обязательно оттуда выберутся.
И вот через три месяца после освобождения из плена "Пташка" снова на свободе и поет песню этой войны - "Ой, у лузі червона калина". Она мощно исполнила эту композицию в самом сердце Киева.
На снятых ТСН кадрах видно, как к Екатерине после того, как она исполнила песню, начали подбегать прохожие и обнимать ее. Кое-кто из них едва сдерживал слезы, увидев девушку-символ этой большой войны.
"Пташка" с "Азовстали" - чем она известна
Екатерина Полищук стала известной как "Пташка", когда в сети начали распространяться видео из Мариуполя с ее пением. Патриотические песни в ее исполнении поднимали боевой дух украинцев.
В августе мать "Пташки" рассказала, что ее дочь находится в колонии в Еленовке. Из плена Полищук вернулась только осенью. В декабре 2022-го года она получила орден "За мужество" из рук Зеленского.