По словам матери "Пташки", она не может оценить, похудела ли ее дочь, поскольку на ней большая одежда.

Мать Екатерины Полищук, известной как "Пташка" из "Азовстали", отреагировала на обнародованное накануне видео с ее дочерью. Светлана Полищук говорит, что гордится своим ребенком.

Как рассказала женщина в комментарии "Радио Свобода", она много раз просмотрела запись с Екатериной.

"Я горжусь своей доченькой, что она так держится, что не сдается. Она у меня молодчинка, я ее очень и очень люблю. Знаю, что она обязательно вернется домой. Это очень мило было с ее стороны, что она, находясь в таком затруднительном положении, думает о том, что она сказала и как, как я это восприняла", - прокомментировала Светлана слова дочери о том, что той стыдно за то, что ее мат в записях услышала мама. Видео дня

По словам матери "Пташки", она не может оценить, похудела ли ее дочь, поскольку на ней большая одежда. Также Светлана обратила внимание на то, что в видео Екатерину подписали как "снайпер", хотя на самом деле она медик.

"Она на самом деле давно была медиком, и все это знают. Я знаю то, что в России пишут неправду. Она же даже стрелять не умеет, как мне сказали ребята из "Азова", которые знают Катю", - подчеркнула мать девушки.

16 сентября в соцсетях России обнародовали видео с украинской пленной, медиком Екатериной Полищук. Когда именно записано это интервью с 21-летней военнопленной, неизвестно.

Напомним, в сети узнали о Екатерине Полищук "Пташке", когда начали появляться видео из Мариуполя с ее пением. Девушка - актриса народного драматического театра-студии, поэтесса, исполнительница классических арий и патриотической классики.

В августе мать "Пташки" рассказала, что ее дочь находится в колонии в Еленовке. Сейчас информации о местонахождении девушки нет.

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