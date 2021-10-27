Местная чиновница посоветовала родителям не водить в детсады без отопления детей с "противопоказаниями" к низким температурам.

В Кропивницком Кировоградской области 2-летняя девочка получила переохлаждение в детском саду № 27 из-за отсутствия отопления. Мать ребенка Оксана Деминтиенко забрала ее с посиневшими губами и судорогами.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В 9:30 позвонила воспитательница, сказала, что ребенка трясет, посинели губы, ничего не ела. Руки-ноги холодные. Мы сразу поехали к врачу – сказала – переохлаждение, в садик, разумеется, не ходить, выпасали лекарства, – рассказала женщина. – Ей вкололи анальгин с димедролом в больнице, и мы поехали домой, с условием, если будет плохо, то звонить в любое время. Сейчас "горит". Видимо, прошло действие лекарств".

По ее словам в группе 15 градусов.

Читайте такжеПрокусил и начал задыхаться: игрушка чуть не убила 5-летнего мальчика (видео)"Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали, будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности. Сегодня разговаривала с заведующей, она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было, это не нормально, что нет отопление: 21 век, и это уже не 15 октября, а уже 26".

Ситуацию прокомментировала глава городского управления образования Лариса Костенко: "Нас проинформировали и, действительно, в некоторых помещениях этого сада температура была 15-16 градусов. Это при том, что мы включаем обогреватели, но включать их во всех помещениях одновременно не имеет возможности, потому что электросети не рассчитаны на такую нагрузку. Поэтому мы приносим извинения мамочке, что есть такой факт".

"Но также обращаемся к родителям с пониманием отнестись к такой ситуации, если у вашего ребенка есть противопоказания, и он не может находиться в такой низкой температуре, надо это учитывать", – добавила чиновница.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области из-за отсутствия отопления воспитанники детсада вынуждены спать в свитерах.

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Автор: Катерина Шварц