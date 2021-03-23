Правоохранители объявили подозрение еще одному участнику акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под зданием Офиса президента.
Читайте такжеСуд изберет меру пресечения еще одному участнику акции в поддержку Стерненко - активистыОб этом сообщают в Национальной полиции.
Участнику беспорядков объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек.
Ранее Министерство внутренних дел обнародовало перечень лиц, которые считаются причастными к совершению хулиганских действий.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
По завершении акции полицейские задержали Владислава Гранецького-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
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