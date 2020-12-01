Хотя сегодня ВР перенесла введение кассовых аппаратов для ФОПов, протестующих это не удовлетворило.

Участники «налогового майдана» заблокировали выходы из Верховной Рады и вступили в потасовку с полицейскими.

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Об этом сообщает «Страна». Полиция, как отмечается, пытается освободить проход для депутатов.

Отмечается, что хотя сегодня ВР перенесла введение кассовых аппаратов для ФОПов, протестующих утвержденный депутатами законопроект не удовлетворил. Они заявляют, что в документе предусмотрено множество исключений, на которые отсрочка не распространяется.

Организаторы заявили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты.

Протесты ФОПов в Киеве

В центре Киева с утра проходит масштабная акция протеста, дорожное движение в центре города было сильно осложнено.

Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения для ФЛП.

Отсрочка для ФОПов

Рада на фоне протестов сегодня перенесла введение кассовых аппаратов для ФОПов.

За принятие закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций" (№ 4439-д) проголосовало 319 депутатов.

Что этому предшествовало

1 января 2021 года должен начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. В частности, РРО или ПРОО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер.

Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

В частности, 1 апреля 2021 года начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.

4 ноября 2020 года Верховная Рада не приняла за основу законопроект, который предусматривает отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.

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Автор: Дмитрий Захаров