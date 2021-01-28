По дороге к суду участники акции собираются пройтись к представительству Европейского Союза.

В Киеве предприниматели, участники движения SaveФОП колонной направились к Конституционному суду Украины (КСУ), перекрыв движение на Крещатике.

Читайте такжеНа Майдане Незалежности в Киеве проходит акция протеста предпринимателей (видео, фоторепортаж)Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».

По дороге к суду протестующие собираются пройтись к представительству Европейского Союза, а после протеста возле КСУ – направиться к посольству США.

Требования протестующих предпринимателей

Предприниматели не удовлетворены введением в Украине карантинных ограничений, которые мешают им развивать бизнес.

Кроме того, ФЛП выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий предпринимателей.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Катерина Шварц