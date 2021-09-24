В среднем стоимость проезда увеличилась на 1-3 гривны.

Перевозчики Киевской области подняли тарифы на пригородных маршрутах. Стоимость проезда в маршрутках выросла на 1-3 гривны.

Об этом исполнительный директор Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко рассказал в комментарии Obozrevatel.

Решение поднять тарифы на перевозку пассажиров приняли еще летом в ожидании нового локдауна. По словам Павленко, стоимость проезда в сентябре подняли на 3 гривны. В целом подорожание составило до 20%.

В качестве примера он привел стоимость проезда из Крюковщины в Киев. На этом маршруте стоимость проезда составляла 15 гривен, а теперь 18.

Читайте такжеРяд киевских маршруток проверили инспекторы: один водитель просто сбежал"По большому счету, ничего страшного не произошло. Подорожание было веерное. В одном районе на 3 грн, в одном на 1 грн, где-то на 20% от стоимости. Это не был монопольный сговор. Мы входим в зиму с новыми тарифами и соответственно с новой стоимостью проезда", - объяснил Павленко.

При этом он указал, что обычно тариф пересматривают один раз под конец года, но в этом году пересмотр состоялся раньше, потому что ожидается локдаун. Кроме того, Павленко заверил, что нового увеличения стоимости проезда до конца года не будет, если не будет непредвиденных обстоятельств, например, резкой девальвации гривны.

Новый пересмотр стоимость проезда в пригороде Киева запланирован на октябрь 2022 года.

Подорожание проезда в Украине

В конце апреля в Киеве в ряде маршруток проезд подорожал до 10 гривен. До подорожания стоимость проезда составляла 8 гривен.

Следом за Киевом стоимость проезда в маршрутках подняли и в Одессе. Здесь стоимость подскочила с 15 сентября на 3 гривны - с 7 до 10 гривен.

22 сентября стало известно, что в Тернополе с 1 октября тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут в среднем на 50% – до 8-10 гривен в зависимости от способа расчета.

Автор: Анастасия Горбачева