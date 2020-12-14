В прокуратуре Крыма заявили, что государство-оккупант, согласно IV Женевской конвенции, имеет право пользоваться публичным имуществом на оккупированной территории только в военных целях.

Продажа государством-оккупантом украинского винодельческого концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра" - это военное преступление.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный.

"Согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, государства-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант вправе пользоваться публичным имуществом только в военных целях. В этом случае после оккупации полуострова РФ имущество "Массандры" было "национализировано", фактически экспроприировано, передано в федеральную собственность - управлению делами президента РФ, затем возвращено в "собственность Республики Крым". Соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передаче имущества не было", - объясняет Поночовный.

Также он отметил, что выставление на аукцион активов "Массандры" и покупка концерна российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается.

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Продажа "Массандры": что известно

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемой "приватизацией" государственного концерна " Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и незаконно экспроприирован российской оккупационной администрацией.

Правоохранительные органы Украины осуществляют расследование в уголовном производстве по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями Крыма.

По данным Крым.Реалии, производственный комплекс купила дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей. ООО "Южный проект" зарегистрировано в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк "Россия".

В декабре 2017 года этот компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук. СМИ называют Ковальчука "кассиром Путина", а Министерство финансов США ввело против него и банка санкции.

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Автор: Дмитрий Хилюк