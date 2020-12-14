Как пишет издание, ООО «Южный проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия».

Оккупационные власти Крыма продали винодельческий завод «Массандра».

Читайте такжеДефицит воды в Крыму: в Ялте планируют выкачивать воду из озераОб этом пишет Крым.Реалии.

Согласно данным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, производственный комплекс купила дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» за 5 млрд 327 млн рублей.

Второй участник аукциона ООО «Эстейт Групп» предложил меньшую сумму – 5,3 млрд рублей.

Как пишет издание, ООО «Южный проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин «Новый Свет» в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук. СМИ называют Ковальчука «кассиром Путина», а Министерство финансов США ввело против него и банка санкции.

Завод «Массандра» – что с ним происходит

После оккупации Крыма Россией производство «Массандры» столкнулось со сложностями. Предприятие неожиданно передали в ведение управления делами президента РФ, а директора Николая Бойко, руководившего компанией 28 лет, уволили и завели на него уголовное дело.

Виноградники, ранее принадлежавшие «Массандре», начали продавать другим владельцам, а вместо фирменного хереса и портвейна комбинат стал производить сухое вино.

В то же время, «Массандра» попала под санкции ЕС, введенные за аннексию Крыма.

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Автор: УНИАН