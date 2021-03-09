На Приорке с утра произошло сразу три аварии.

С утра 9 марта на дорогах Киева наблюдаются крупные пробки. Движение транспорта затруднено на мостах через Днепр и в центре города.

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По данным сервиса Google Maps, пробки в направлении правого берега возникли на мосту Метро, мосту Патона, Дарницком и Южном мосту. На мосту Патона возникла авария.

Большая пробка тянется от Северного моста – по проспекту Степана Бандеры, улицам Елены Телиги и Александра Довженко.

Парализовано движение вдоль Днепра на правом берегу – на улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Осложнено движение на Приорке (возле Минского массива). Там произошло сразу три ДТП. Три аварии также произошло возле станции метро «Оболонь».

Большие пробки тянутся от Житомирского шоссе к центру города – по проспекту Победы. В центре Киева пробки возникли на бульваре Тараса Шевченко, в районе Бессарабского рынка, улице Бассейной и бульваре Леси Украинки.

На левом берегу Киева пробки возникли на Броварском проспекте и проспекте Освободителей.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН