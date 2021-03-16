Кроме того, на некоторых участках столичных дорог уже случились ДТП.

По состоянию на утро 16 марта в Киеве наблюдаются традиционные пробки. На нескольких мостах и улицах столицы затруднено движение транспорта.

Так, как свидетельствуют данные Google Maps, движение на всех мостах, а именно — Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

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На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Глыбочицкая, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Владимирским спуском, улицам Богатырская, Елены Телиги.

Небольшие пробки заметны на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Вадима Гетьмана, Борщаговская, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу затруднения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Пробки образовались на улице Центральной, Бориспольском шоссе, проспекте Освободителей, улице Миропольской, бульваре Перова.

Кроме того, на некоторых участках столичных дорог уже случились ДТП. Поэтому лучше объехать Владимирский спуск возле метро Почтовая площадь, Новороссийске площадь, улицу Елены Телиги, проспект Победы в районе метро Берестейская. Также авария произошла на улице В. Черновола и на Кольцевой дороге.

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Автор: Виктория Гордиенко