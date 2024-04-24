Он отметил, что даже после вступления в силу закона мужчины призывного возраста за рубежом не будут считаться нарушителями.

Приостановление в украинских консульствах приема документов у мужчин призывного возраста на получение консульских услуг, является незаконным.

Так прокомментировал ситуацию hromadske адвокат Григорий Трипульский. "Это ограничение не легитимно. Оно нарушает права граждан Украины", - считает юрист.

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Специалист отметил, что закон о мобилизации, подписанный президентом Владимиром Зеленским, содержит норму об ограничении консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов, но сам закон вступить в силу 18 мая.

"Когда гражданин Украины выехал легально, и, например, проживает за границей, получил визу, вид на жительство и, например, платит все налоги в Украину, он пока ничего не нарушает", - пояснилТрипульский.

Он добавил, что даже после вступления в силу закона мужчины призывного возраста за рубежом не будут считаться нарушителями, поскольку у них будет еще 60 дней для внесения данных в е-реестр.

Остановка консульских услуг для украинцев

В украинских консульствах прекратили прием документов мужчин призывного возраста на получение консульских услуг. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что это выполнение закона о мобилизации.

Он отметил, что пребывание за границей не освобождает гражданина от "обязанностей перед Родиной".

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