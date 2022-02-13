Все занятия проводили инструкторы, которые являются ветеранами российско-украинской войны.

13 февраля Общественный штаб обороны при поддержке Национального Корпуса провел большие открытые тренировочные занятия по основам гражданской обороны в Днепре и Сумах в рамках кампании "Не паникуй! Готовься".

Учения собрали по несколько сотен участников, причем организаторы были вынуждены прекратить регистрацию за несколько дней до события через большое количество заявок на участие.

Все занятия проводили инструкторы, являющиеся ветеранами российско-украинской войны.

Они обучали участников учений работе с оружием, тактике ведения боя и основам первой медицинской помощи.

"Не паникуй! Готовься!" – кампания по безопасности, инициированная Общественным штабом обороны и Нацкорпусом. Ее основная задача заключается в подготовке гражданского населения к действиям в условиях полномасштабного наступления российских войск.