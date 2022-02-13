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13 февраля Общественный штаб обороны при поддержке Национального Корпуса провел большие открытые тренировочные занятия по основам гражданской обороны в Днепре и Сумах в рамках кампании "Не паникуй! Готовься".

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Учения собрали по несколько сотен участников, причем организаторы были вынуждены прекратить регистрацию за несколько дней до события через большое количество заявок на участие.

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Все занятия проводили инструкторы, являющиеся ветеранами российско-украинской войны.

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Они обучали участников учений работе с оружием, тактике ведения боя и основам первой медицинской помощи.

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"Не паникуй! Готовься!" – кампания по безопасности, инициированная Общественным штабом обороны и Нацкорпусом. Ее основная задача заключается в подготовке гражданского населения к действиям в условиях полномасштабного наступления российских войск. 