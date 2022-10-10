Теперь закон передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о постановке женщин определенных профессий на воинский учет по их собственной воле.

Об этом речь идет в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому сегодня, 10 октября.

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Воинский учет женщин в Украине

7 октября ВР приняла закон о внесении изменений в ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (рег. №6482), которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных выше, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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