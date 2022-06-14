Владимир Бандура согласился на сотрудничество с оккупантами и пропаганду идей страны-агрессора.

Святогорскому городскому голове Владимиру Бандуре заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщил сегодня Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, мэр, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим ВС РФ, захватившим мирный город.

Кроме того, информируют в Офисе генпрокурора, мужчина согласился на предложение представителя оккупационной администрации РФ – "главы ДНР" занять пост так называемого главы временно оккупированного Святогорска, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По данным прокуратуры, ранее глава Святогорска записал видеообращение, в котором обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.

Как сообщал УНИАН, Святогорск Донецкой области временно перешел под контроль оккупационных войск РФ 7 июня.

8 июня в Государственном бюро расследований сообщили об открытии производства по факту измены мэра Святогорска, который публично поддержал оккупантов.

13 июня главарь оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил, что с Бандурой они "давно на связи" и за измену Украине городскому голове Святогорска сохранили должность он теперь будет руководить оккупационной администрацией города.

Бандура стал мэром Святогорска в октябре 2020 года, одержав победу на выборах в качестве выдвиженца от ОПЗЖ.

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