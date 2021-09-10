Украинские правозащитники собрали доказательства причастности 12 человек к милитаризации детей в оккупированном Крыму и уже передали список в прокуратуру Автономной республики Крым и города Севастополя.

Российские оккупанты с ранних лет учат детей в Крыму стрелять, петь патриотические песни и, не задумываясь, идти на смерть по приказу. Юных крымчан посвящают в юнармейцев или отправляют в военно-патриотические центры и лагеря, где одевают в военную форму российских оккупантов и дают в руки оружие.

Как передает телеканал "Дом", пока дети в Киеве собирают конструктор, пазлы, веселятся с друзьями в школе, у детей во временно оккупированном Крыму совсем другие забавы. Оккупанты с самого детства пытаются привить украинским детям любовь к России, армии и оружию. Так называемая "Юнармия", казачьи и кадетские классы, военно-патриотические центры и лагеря готовят детей к настоящей войне.

"Через детское сознание происходит милитаризация всеобщего сознания населения оккупированных территорий. Это благодатная почва, потому что вокруг этой мишени, такого точечного удара, этого идеологического воздействия о том, что весь мир опасен. Страшно жить. Война она была, есть и будет", - пояснила социальный психолог, заведующая лабораторией малых групп и межгрупповых отношений Института социальной и политической психологии Лидия Черная.

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По словам правозащитников, Россия таким образом не только нарушает Женевскую конвенцию, но и буквально ломает детскую психику.

"Когда ты видишь этих детей на поле, где стрельбища, где дети лежат с оружием и где детей учат стрелять по каким-то условным мишеням... Так вот дети, которые стреляют в семь лет из оружия подлинной, вот это, мне кажется, что уже нельзя объяснить никакими воспитательными формами. Уборка у современных детей, оказавшихся на оккупированных территориях, страха смерти, на мой взгляд, это отдельная работа психолога. И мне даже страшно себе представить, с чем мы столкнемся после деоккупации наших территорий", — рассказала правозащитница, руководитель Центра гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова.

По мнению историка, общественного деятеля Андрея Иванца, милитаризация детей в Крыму - одно из самых тяжких военных преступлений России, совершенных на оккупированных территориях.

"Это одно из самых драматических последствий оккупации Крыма. Потому что оккупанты столкнулись с тем, что дети крымские выросли в условиях Украины, Россия была для них незнакома. И они решили сломать эту тенденцию в частности с помощью массированной военной пропаганды, искусственного втягивания детей в такие милитарные игры и мероприятия. Они формируют из граждан Украины, украинских граждан прежде всего на территории Крыма, будущее пушечное мясо", — отметил историк.

В целом украинские правозащитники собрали доказательства причастности 12 человек к милитаризации детей в оккупированном Крыму и уже передали список в прокуратуру Автономной республики Крым и города Севастополя. В списке среди прочих и так называемый "министр образования", подконтрольный России крымский уполномоченный по делам ребенка, директора школ.

Ранее, как писал УНИАН, по словам правозащитников на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационная администрация при поддержке России осуществляет тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи. Правозащитники считают, что таким образом террористы и РФ готовят плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко