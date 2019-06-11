Почти 190 детей растут без родителей из-за репрессий в Крыму - правозащитники

После задержаний 10 июня 18 детей остались без отца.

Количество детей в аннексированном Крыму, чьих родителей арестовали в рамках политически мотивированных уголовных дел, достигло 188.

Об этом Громадському сообщила активистка правозащитного объединения «Крымская солидарность» Мумине Салиева.

«Сегодня таких детей в Крыму было 170. После облав (задержаний в Крыму 10 июня - УНИАН) эта цифра увеличилась - сегодня 188 детей крымских заключенных, которые остаются без родителей. И мы ожидаем, что родится 189-й ребенок», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.