Текущая судьба активистки точно неизвестна.

Сегодня, 24 февраля, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Правозащитница Марина Литвинович из РФ раскритиковала действия военных и президента Владимира Путина. Она призвала россиян в социальной сети Facebook выйти на акции протеста против войны с Украиной. Из-за этого активистка была задержана правоохранительными органами.

Литвинович написала в своем Telegram-канале, что ее арестовали на выходе из дома. Затем правозащитницу отправили в ОВД Мещанский. Текущая судьба активистки доподлинно неизвестна.

Напомним: ранее власти Российской Федерации неоднократно предпринимали действия против Литвинович. Например, в конце декабря 2020 года ее оштрафовали на 150 тысяч рублей за якобы повторное нарушение правил проведения митингов.

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