Украинские правоохранители должны приложить максимум усилий, чтобы завершить и передать в суд уголовные производства против российских чиновников, которые активно поддерживали политику Путина и российскую агрессию в отношении Украины, а сейчас - пытаются легализоваться и получить убежище на Западе. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал известный украинский политический эксперт Александр Антонюк.

"Приспешники Путина, которые посягнули на территориальную целостность Украины, должны понести заслуженное наказание за свои преступления против украинцев. 2-го января этого года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении депутату Государственной Думы РФ 4-х созывов, личному другу Путина, который голосовал за аннексию нашего Крыма, поддерживал террористов из "ДНР" и оказывал финансовую помощь оккупационным подразделениям РФ во время полномасштабного вторжения в Украину, - Магомеду Гаджиеву. Информация о подозрении была размещена на сайте Офиса Генерального прокурора Украины. Российского бизнесмена дагестанского происхождения объективно подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это - часть 1 статьи 110 Уголовного Кодекса. Санкция - до 5 лет заключения с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура, - написал Антонюк.

Еще в марте 2023 года группа депутатов украинского парламента официально обратилась к спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с рекомендацией наложить санкции США и ЕС на российского миллиардера, экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. В обращении говорилось о невозможности допущения легализации на Западе личных друзей и кошельков российского диктатора.

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"Очень надеюсь, что украинские правоохранители приложат все усилия, чтобы как можно быстрее завершить расследование и передать дело Гаджиева в суд. Ведь по информации ряда украинских и европейских СМИ, экс-депутат Госдумы РФ Гаджиев сейчас делает все возможное, чтобы легализоваться на Западе и получить паспорт одной из стран Евросоюза. Даже уже приобрел имение для проживания в США. Этих приспешников Путина может остановить только справедливый и беспристрастный украинский суд", - написал в FB Александр Антонюк.

Магомед Гаджиев 4 раза избирался в Государственную Думу РФ от путинской партии "Единая Россия" (от Дагестана), является генерал-майором Налоговой службы РФ, фигурантом ряда коррупционных и уголовных дел у себя на родине, одним из самых богатых людей России.

В прошлом году в сети Интернет всплыли видеозаписи, на которых сам Гаджиев хвастается своими связями в Кремле и с ФСБ, а также тем, что докладывает спецслужбам РФ о том, как "нейтрализует" на Западе российскую оппозицию, в частности, Михаила Ходорковского. По информации украинских СМИ, Гаджиев выехал из России, приобрел дорогой особняк в Калифорнии и пытается получить гражданство одной из стран ЕС или Соединенных Штатов.

В марте 2024-го редакция УНИАН направила в адрес Офиса Генерального прокурора информационный запрос с просьбой сообщить официальную информацию о ходе расследования по делу гражданина РФ Гаджиева Магомеда Тужудиновича, на какой именно стадии оно сейчас находится, и когда дело может быть передано на рассмотрение украинского суда.

"Оперативное и беспристрастное расследование преступлений Гаджиева М.Т. в отношении государства Украина и его граждан, а также справедливый приговор украинского суда по делу депутата Государственной Думы РФ 4-х созывов, поможет европейским партнерам Украины определить истинное лицо "друзей Путина", которые сейчас активно пытаются получить убежище на Западе, и выяснить их настоящую роль в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в информационном запросе в Офис Генерального прокурора Украины.

Ответа на запрос редакция УНИАН до сих пор не получила. Уверены, что украинские правоохранители сделают все возможное, чтобы все граждане РФ и других стран, которые напрямую или косвенно посягнули на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, продолжают вести активную подрывную деятельность и сотрудничают со спецслужбами Российской Федерации, - через судебное решение понесут надлежащее наказание в соответствии с украинским законодательством.