По словам главы правительства, это "неотъемлемая мера" в условиях войны.

Кабинет министров инициирует установку дополнительных средств проверки в общественных местах.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, предлагается установить рамки и сканеры.

"В условиях борьбы с настоящим террористом это – так же неотъемлемая мера", – сказал он, не раскрывая детали.

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Кроме этого, как отметил Шмигаль, планируется создание разветвленной сети современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности.

"Мы ведем войну с циничным и коварным врагом. Для него жертвы среди мирного населения такие же желанные, как и среди военных. Поэтому мы нуждаемся в безопасности повсюду. В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности", – подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин уже принял решение о совершенствовании проектирования зданий.

"Определяем перечень объектов, во время строительства которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, больницы, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры", – объяснил он.

Также глава правительства акцентировал на необходимости урегулировать оборот оружия в Украине.

"Реализуем право людей на самозащиту и одновременно сформируем необходимые меры предосторожности", – добавил премьер.

Оборот оружия в Украине

За день до начала полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708), которым предусматривается внедрение удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Во время полномасштабной войны количество сторонников владения оружием в Украине впервые стало больше, чем количество противников. В целом, по данным социологов, количество тех, кто за предоставление права на владение оружием, во время войны возросло более чем вдвое.

Еще в мае министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине надо легализовать оборот оружия. Он подчеркивал, что это решение уже назрело и является "время".

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