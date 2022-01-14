В селе Поповая Гребля до наших дней сохранилось традиционное празднование "Маланки".

В селе Попова плотина Винницкой области состоялось традиционное празднование Маланки - вечера накануне "старого" Нового года.

Как рассказали в Винницком областном краеведческом музее, этот обычай в деревне сохранился с прадедовских времен.

Отмечается, что с ночью перед Новым годом в древности связывали немало поверий, ритуалов, обычаев и обрядов. Частью таковых являются новогодние обходы с масками на Маланки-Василия, в частности обряд "Маланки".

"Своим названием он обязан дню святой Мелании, которую по старому церковному календарю чтят 13 января. Если день св. Мелании завершает год, то следующий за ним день святого Василия его открывает. Символизируя новолетие, животворный связь женского и мужского начал, эти образы персонифицировались в украинском народном творчестве и превратились в стойкую фольклорную пару", - рассказали в музее.

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В селе Попова плотина до наших дней сохранилось традиционное празднование "Маланки".

Так, подготовка к празднованию - архаичные маски, костюмы, распределение и разучивание ролей - начинается заранее. Участники переодеваются в своеобразную "цыганскую семью", в которую входят образы "отца", "матери" и "сыновей". На роль "Маланки" отдельно выбирают парня 13-14 лет.

"Архетипические детали "цыганского" образа - вывернутый шерстью наверх тулуп, меховая маска с бородой, холщовая торба и, обязательно, горб, набитый соломой. К реквизиту "цыган" относится и "файда" - своеобразный кнут с толстой деревянной ручкой и крепким канчуком с "былом" на конце", - рассказали в музее.

Среди специфических карнавальных атрибутов "отца" - коровий рог и палка с загнутым концом. Образ "матери" определяет широкая яркая юбка и платок, на поясе у нее висят кукла и дырявое решето. Исполнитель роли "Маланки" не прикрывает лицо маской, но наводит брови, наносит густой румянец и тому подобное.

Празднование с участием персонажей состоит из двух основных частей: обхода села, во время которого поют традиционные новогодние песни, поздравляют и выполняют древние обрядово-игровые действа; а также ритуальных состязаний, на которые собирается все село. Противоборство имеет определенно ритуальный характер и идет в пределах определенных игровых правил.

"В Поповой Гребле до наших дней сохранился несколько отличный порядок щедрования с большим составом участников: поют здесь не только ребята, но и женатые мужчины", - отметили в музее.

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